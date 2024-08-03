صويص والصفدي في ليلة أردنية وطنية شعبية في مهرجان جرش

الوكيل الإخباري - ليلة أردنية شبابية عاشها جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 38 في أمسية فنية تميزت بالأغاني الوطنية والشعبية بصوت الفنانين الأردنيين الشباب على خشبة مسرح الساحة الرئيسية.



وبدأت الأمسية بصوت الفنان الأردني الشاب سيف الصفدي صاحب الصوت الجميل الذي استقبله جمهور جرش بحماس واستهل وصلته الفنية بأغنية "حيالله هالطول"، ورحب بجمهور جرش ووعدهم بالاستمتاع بهذه الليلة الجرشية.



واستكمل الصفدي بموال "ميجنا ويا مجينا "واتبعها بأغنية "ردي شعراتك" و"بسك تيجي حارتنا التي تفاعل معها الجمهور بحماس وشاركه غناءها.



وابدعت الفرقة الموسيقية في عزف اجمل الألحان والإيقاعات التي زادت من جمال الليلة وتألقها.



وعلى انغام "واساري سرى الليل" و "وين ع رام الله" و "على العين موليتين" استمتع جمهور جرش بوصلة غنائية امتزجت بها نخبة من اجمل الأغاني التراثية والشعبية.



واستكمل وصلته بأغنيته الجديدة " وين وعودك" المليئة بالمشاعر، ليعود بدوره ويطلب منه ان يشاركوه في غناء الدحية بأغنية "هلا وهلا بيك" و "يا سعد لو تشوفه" التي اشعلت الأجواء.



وارتدى الصفدي كوفية جمعت الشماغ الأردني بالكوفية الفلسطينية على أكتافه في رسالة تضامنيه مع أهلنا في غزة وغنى لفلسطين "يا طير الطاير" و "لوح بالشماغ الأحمر" واختتم وصلته الفنية بأغنية "علي الكوفية" التي تفاعل معها الجمهور بحماس.



وكرم مدير مسرح الساحة الرئيسية نايف الزايد الفنان الشاب سيف الصفدي بدرع المهرجان.



وطل من بعدها الفنان الأردني الشاب يحيى صويص واستقبله جمهور جرش بتصفيق حار وبدء وصلته الفنية بأغنية "صندوق العروس" التي تفاعل معها الجمهور.



واتبعها بالأغاني الوطنية "الأردن عالي" و "وعيني على الأردني" واتبعها بالأغاني الشعبية "نزلن على البستان" و "على العين موليتين" التي اختتم بهم وصلته الفنية وسط تفاعل كبير من جمهور جرش.



وكرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي الفنان صويص بدرع المهرجان.