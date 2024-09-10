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ضبط الفنان سعد الصغير وبحوزته مخدرات في مطار القاهرة

زظ
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على الفنان المصري سعد الصغير بعد عودته من الولايات المتحدة بعد العثور على مواد مخدرة بحوزته.

وكان سعد الصغير في أمريكا لإحياء إحدى الحفلات، وتم ضبطه في المطار أثناء تفتيشه. 
وأقر سعد الصغير بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي، ما دفع الجهات المختصة إلى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 

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