ضبط الفنان سعد الصغير وبحوزته مخدرات في مطار القاهرة

الوكيل الإخباري- ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على الفنان المصري سعد الصغير بعد عودته من الولايات المتحدة بعد العثور على مواد مخدرة بحوزته.



وكان سعد الصغير في أمريكا لإحياء إحدى الحفلات، وتم ضبطه في المطار أثناء تفتيشه.

وأقر سعد الصغير بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي، ما دفع الجهات المختصة إلى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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