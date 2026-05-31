ضربة جديدة لبراد بيت.. ابنه الأكبر مادوكس يتخلى عن اسمه رسمياً!

الأحد، 31-05-2026 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   تلقى النجم العالمي براد بيت ضربة عائلية وقانونية جديدة من أبنائه، بعدما أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن موقع "TMZ" أن ابنه الأكبر بالتبني مادوكس (24 عاماً) تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة لإسقاط لقب "بيت" نهائياً من اسمه الأخير، معتمداً اسم "مادوكس شيفان جولي"، ومبرراً خطوته بأسباب شخصية تعكس عمق الفجوة العائلية المستمرة منذ انفصال براد بيت وأنجلينا جولي عام 2016.اضافة اعلان


وتأتي الخطوة الرسمية لمادوكس بعد فترة وجيزة من حذفه لقب والده بشكل غير رسمي من شارة نهاية فيلم والدته أنجلينا جولي الأخير "كوتور"، الذي عمل فيه كمساعد مخرج.

ولا يُعد مادوكس الأول في هذه السلسلة؛ إذ سبقته شقيقته شيلوه التي تخلت قانونياً عن اللقب، إلى جانب شقيقتيهما زهرة وفيفيان اللتين اعتمدتا كنية "جولي" فقط في المناسبات العامة، ما يسلط الضوء مجدداً على القطيعة المتفاقمة بين براد بيت وأبنائه رغم تسوية الطلاق الرسمية بين النجمين.
 
 


