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ضمن مهرجان جرش..12 منحوتة فنية يُهديها السمبوزيوم للمحافظات الأردنية

مهرجان جرش
مهرجان جرش




 

الجمعة، 02-08-2024 06:05 م
 الوكيل الاخباري- ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثامنة والثلاثين وتحت رعاية معالي رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات وبحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار اختتمت، مساء اليوم الخميس، فعاليات السمبوزيوم الدولي للنحت والرسم في موسمه الأول في كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية.

جاء تنظيم هذا الحدث ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي، مما أضفى عليه طابعاً خاصاً يعكس الفخر والاعتزاز بمرور خمسة وعشرين عاماً من الإنجازات الثقافية والفنية. وقد أكد المنظمون أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين الدول وتشجيع الإبداع والابتكار في مجالات الفنون التشكيلية.

شارك في السمبوزيوم مجموعة من النحاتين والرسامين الدوليين والمحليين، الذين قاموا بإنجاز 12 منحوتة فنية متميزة، ستظل شاهدة على هذا الحدث الثقافي الرائد. ومن المقرر أن تُسلم هذه المنحوتات عند انتهاء المهرجان إلى إدارة مهرجان جرش، والتي ستنسق بدورها مع وزارة الثقافة، لإهدائها إلى المحافظات الأردنية بشكل رسمي، ليتم وضعها في أماكن بارزة، تعكس الروح الفنية والثقافية للمملكة وسيتم تخصيص ريع المعرض كاملا لأهلنا في غزة .

وشهدت فعاليات الختام حضوراً جماهيرياً واسعاً، حيث تم عرض الأعمال الفنية المنجزة وسط أجواء احتفالية، تعكس تفاعل الجمهور مع الفن والفنانين.

في نهاية الحفل، تم تكريم الفنانين المشاركين تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح هذا الحدث الفني الهام وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، وعن أملهم في أن يكون لهذه الأعمال الفنية أثر دائم في تعزيز الوعي الفني والثقافي في المملكة.
gnews

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