 
الثلاثاء 2024-12-31 01:51 م
 

طالباً فزعة النشامى .. الأردني هاشم الرقاد إلى نصف نهائي "اكس فاكتور"

الفنان هاشم الرقاد
الفنان هاشم الرقاد
الثلاثاء، 31-12-2024 12:52 م
الوكيل الإخباري-   وجه الفنان الأردني الشاب هاشم الرقاد دعوة الى الأردنيين بطلب دعمه ومساندته في مشواره الفني القائم حالياً عبر مسابقة "X" فاكتور ، في أبو ظبي ، وذلك بعد وصوله إلى مرحلة نصف النهائي .اضافة اعلان


وتمكن الشاب الأردني هاشم  الرقاد من بلوغ مرحلة نصف النهائية في برنامج اكس فاكتور للمواهب الفنية الذي يبث عبر تلفزيون دبي ، بعد ان تجاوز عدة مراحل من خلال لجنة التحكيم وتصويت الجمهور. 

الرقاد نافس  في البرنامج الى جانب  ٨٠ متنافسا من المواهب العربية الشابة ، وتمكن بأدائه المميز من لفت انتباه لجنة التحكيم .

وناشد الرقاد مؤسسات الدولة والاعلام الرسمي والوطني ونقابة الفنانين والقطاع الخاص بشركاته الكبيرة الى دعمه لإيصاله الى المرحلة النهائية .

وللراغبين بالتصويت ومساعدة للرقاد للوصول إلى النهائي  وتحقيق اللقب في البرنامج ، ارسال رقم المشترك  (x7 ) برسالة نصية على الرقم 90839 عبر شبكة اورانج او الاتصال على الأرقام :
0088216900666
008821622774777
 
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