طالباً فزعة النشامى .. الأردني هاشم الرقاد إلى نصف نهائي "اكس فاكتور"

وتمكن الشاب الأردني هاشم الرقاد من بلوغ مرحلة نصف النهائية في برنامج اكس فاكتور للمواهب الفنية الذي يبث عبر تلفزيون دبي ، بعد ان تجاوز عدة مراحل من خلال لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.
الرقاد نافس في البرنامج الى جانب ٨٠ متنافسا من المواهب العربية الشابة ، وتمكن بأدائه المميز من لفت انتباه لجنة التحكيم .
وناشد الرقاد مؤسسات الدولة والاعلام الرسمي والوطني ونقابة الفنانين والقطاع الخاص بشركاته الكبيرة الى دعمه لإيصاله الى المرحلة النهائية .
وللراغبين بالتصويت ومساعدة للرقاد للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب في البرنامج ، ارسال رقم المشترك (x7 ) برسالة نصية على الرقم 90839 عبر شبكة اورانج او الاتصال على الأرقام :
0088216900666
008821622774777
الأردني هاشم الرقاد إلى نصف نهائي "X"فاكتور #الأردن #x_factor pic.twitter.com/fcsO3Nhl5v— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 31, 2024
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