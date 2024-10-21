طالبة اسكتلندية تفوز بلقب ملكة جمال بريطانيا العظمى

الوكيل الإخباري- تُوِّجت الطالبة الجامعية الإسكتلندية آفا مورغان بلقب ملكة جمال بريطانيا للعام 2024، في الحفل الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي.

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وحصلت الطالبة، التي كانت تُسمى سابقاً ملكة جمال جي بي إدنبرة، على التاج من الفائزة السابقة مادلين وهدان في فندق أثينا في مدينة ليستر.



وسلّمتها باقة من الزهور وتاجاً مرصعاً بالجواهر. ومن بين الوصيفات في الحفل الذي أقيم يوم الجمعة، حصلت ميغان كلوف، ملكة جمال جنوب يوركشاير، على المركز الثاني، بينما حصلت إيموجين تشابمان، ملكة جمال بريستول، على المركز الثالث.



ألقاب غير رسمية

قبل الوصول إلى الأمسية المباشرة على الهواء، مرّت مسابقة ملكة جمال بريطانيا بعدد من المراحل، تنوّعت بين انتخاب كل مقاطعة في الدولة ملكتها الخاصة، تليها خوض الملكات تصفيات توصلهن إلى النهائيات.



في ليلة النهائيات، تصل إلى المسرح أفضل 15 مرشحة للقب، وبعد عبور بملابس السباحة ثم ملابس الشهرة، يخضعن للإجابة على سؤال موحّد مباشرة على المسرح.



وإضافة إلى الألقاب الرسمية التي منحت للملكة الجديدة والوصيفات خلال المسابقة، اختار الجمهور أيضاً ألقاباً منحها للمتنافسات مثل ملكة المواهب، ملكة الصداقة، ملكة أجمل وجه وملكة الرشاقة.



تقديم أبهى صورة عن بلدها

في تصريح إعلامي قبل فوزها باللقب، قالت آفا (19 عاماً) إن كل جولة من جولات المسابقة منحتها الفرصة لإظهار ثقتها وقدرتها على المواصلة مع أهمية الالتزام بقضية إنسانية.



وأضافت في تصريح نقلته صحيفة ديلي ميل أنها كانت في كل مرحلة تزداد صلابة أملاً بتمثيل بلادها بأبهى صورة.



وأشارت إلى خضوعها لعدة شهور من التدريب والرياضة المكثفة.



الحفل الـ78 في كلمات

تعتبر ملكة جمال بريطانيا العظمى أقدم مسابقة ملكة جمال في المملكة المتحدة، أطلقت للمرة الأولى عام 1945 تحت اسم "ملكة جمال المنتجعات"، واستمرت في العديد من المنتجعات الساحلية طوال الخمسينيات والستينيات.



لكن مع حلول الحفل السنوي الـ78 لهذا العام، أكد الموقع الرسمي للمسابقة أن المنافسة تطورت إلى أكثر من مجرد "مسابقة ملكة جمال"، بل البحث عن امرأة تجسّد صورة المرأة العصرية من ناحية القوة والذكاء والطموح والرحمة.