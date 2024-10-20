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طبيب أحمد سعد يعلن تطورات حالته الصحية

أحمد سعد
أحمد سعد
الأحد، 20-10-2024 03:02 م

الوكيل الإخباري-   خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة "النهار"، كشف الدكتور نور الدين مصطفى، الطبيب المعالج للمطرب أحمد سعد، آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا إجراءه عملية جراحية في الفك بنجاح تام.

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أوضح: "أحمد سعد كان يعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي وكان بحاجة إلى نوع معين حديث في الزراعات، لتخطي مشكلة العظم المتآكل."


أضاف طبيب أحمد سعد: "العملية التي أجراها أحمد سعد دقيقة وحساسة وتحتاج إلى فريق قوي من أساتذة الجراحة، وخضوعه لبنج أو تخدير كلي. نوع العمليات في منطقة الزيجوما صعبة وحساسة للغاية لأنها قريبة من العين."


وتابع: "أحمد سعد خضع للجراحة منذ 3 أيام ويحتاج إلى راحة من أسبوع إلى 10 أيام للتماثل للشفاء، وقمنا بعمل تركيبة ثابتة تمكنه من العودة للغناء."


ولفت: "أحمد سعد انتهى من العملية الجراحية الكبيرة وسيخضع إلى عملية لتثبيت التركيبة المؤقتة ثم عملية التركيبة الدائمة"، موضحًا: "الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد سعد ليس لها علاقة بالعمليات التجميلية التي قام بها، لكنها مرتبطة بوجود التهابات في أعصاب الأسنان أو خراج أو تآكل في العظام أو عدم تعويض خلع الأسنان أو الضروس وعدم الزراعة."

 

لها

 
gnews

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