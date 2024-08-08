طرح سيارة توم كروز في فيلم ريسكي بيزنس للبيع - صورة

تعمل السيارة بمحرك سعة 4.5 لتر بقوة 230 حصاناً، مع ناقل حركة يعطي 5 سرعات، ونظام تعليق مستقل للعجلات الأربع.
واستخدمت في تصوير مشاهد القيادة بالفيلم، في حين تم استخدام السيارة المعروضة للبيع في تصوير اللقطات الواسعة التي تظهر فيها السيارة ككل.
واستأجرت شركة متخصصة في توفير السيارات للأفلام هذه السيارة، وتم استخدامها في القيادة، وخاصة في مشهد المطاردة مع سيارة كاديلاك كوبيه دي فيل 1975.
وبعد انتهاء تصوير الفيلم الشهير وعرضه، عادت السيارة إلى ولاية كاليفورنيا، وأعيد طلاؤها باللون الأبيض، وتم بيعها إلى 5 ملاك بعد ذلك، قبل أن يعيد اكتشافها منتج الأفلام الوثائقية لويس جونسون من مدينة دنفر بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ومن المتوقع وصول سعر السيارة في المزاد، الذي سيقام يوم 16 أغسطس (آب) الحالي، إلى ما بين 1.1 و 1.4 مليون جينه إسترليني (1.9 مليون دولار).
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