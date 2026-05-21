طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!

الوكيل الإخباري- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بحدوث طلاق بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، إلا أن الطرفين التزما الصمت حتى الآن، دون تأكيد أو نفي رسمي لهذه الشائعات.





وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من تداول معلومات أخرى تحدثت عن توقيف فائق حسن في مطار دبي على خلفية اتهامات بالاحتيال والنصب، قبل أن يتم نفيها لاحقاً.



يُذكر أن أصالة نصري كانت قد تزوجت ثلاث مرات؛ الأولى من المنتج السوري أيمن الذهبي وأنجبت منه شام وخالد وانفصلا عام 2005، والثانية من المخرج طارق العريان وأنجبت منه التوأم آدم وعلي وانفصلا عام 2019، فيما تزوجت من فائق حسن في أيلول/سبتمبر 2021 وهو زوجها الحالي حتى الآن وفق المعلومات المتداولة.





