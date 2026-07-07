طلب زواج يخطف الأضواء في حفل ماجد المهندس.. وتصرفه يفاجئ الجميع!

الوكيل الإخباري- شهد حفل الفنان ماجد المهندس في مدينة ديترويت الأمريكية لحظة رومانسية لافتة، بعدما فاجأ شاب حبيبته بطلب الزواج أمام الجمهور، وسط أجواء من التصفيق والتفاعل.

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