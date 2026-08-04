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طلب من أسرة محمد هنيدي قبل جنازة شقيقه

شثبق
محمد هنيدي
 
الثلاثاء، 04-08-2026 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   تُشيَّع اليوم جنازة هشام هنيدي، شقيق الفنان المصري محمد هنيدي، عقب صلاة الظهر في أحد مساجد منطقة المهندسين بمصر، بحضور أفراد العائلة والمقربين.

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وكان محمد هنيدي قد أعلن وفاة شقيقه الأكبر عبر حسابه على "فيسبوك"، طالبًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.


وطلبت أسرة الراحل احترام خصوصيتها وعدم تصوير مراسم الجنازة أو العزاء، فيما دعت شعبة المصورين في نقابة الصحفيين المصرية إلى الالتزام برغبة الأسرة، مؤكدة أهمية مراعاة الجانب الإنساني في مثل هذه المناسبات.

 
 


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