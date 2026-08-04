طلب من أسرة محمد هنيدي قبل جنازة شقيقه

الوكيل الإخباري- تُشيَّع اليوم جنازة هشام هنيدي، شقيق الفنان المصري محمد هنيدي، عقب صلاة الظهر في أحد مساجد منطقة المهندسين بمصر، بحضور أفراد العائلة والمقربين.

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وكان محمد هنيدي قد أعلن وفاة شقيقه الأكبر عبر حسابه على "فيسبوك"، طالبًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.