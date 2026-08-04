طلب من أسرة محمد هنيدي قبل جنازة شقيقه

وكان محمد هنيدي قد أعلن وفاة شقيقه الأكبر عبر حسابه على "فيسبوك"، طالبًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وطلبت أسرة الراحل احترام خصوصيتها وعدم تصوير مراسم الجنازة أو العزاء، فيما دعت شعبة المصورين في نقابة الصحفيين المصرية إلى الالتزام برغبة الأسرة، مؤكدة أهمية مراعاة الجانب الإنساني في مثل هذه المناسبات.
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