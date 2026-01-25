الأحد 2026-01-25 02:28 م

طليقة أحمد مكي تفجر مفاجأة.. "سبب طلاقنا مديرة أعماله"

الفنان أحمد مكي وطليقته مي كمال الدين
 
الأحد، 25-01-2026 01:12 م

الوكيل الإخباري-   فجرت طليقة الفنان المصري أحمد مكي، مي كمال الدين، أسباب انفصالهما، مؤكدة أن القرار لم يكن بسبب خلافات مباشرة بينهما، بل بسبب مديرة أعماله والفريق المحيط به، مضيفة أنها صمتت سنوات احترامًا لوالدة مكي.

ورغم الانفصال، شددت على أن مشاعرها تجاهه لم تتغير وأن العلاقة الإنسانية تبقى قائمة، مؤكدة أنها ستدعو له دائمًا ولن تتخلى عنه في أوقات الشدة.


وتزامنت تصريحاتها مع أزمة مكي القانونية، إذ تقدم ببلاغ ضد مديرة أعماله اتهمها بالاستيلاء على 66 مليون جنيه، مستغلة صلاحياتها المالية وامتناعها عن تقديم كشوف الحسابات.


وكانت مي كمال قد أعلنت انفصالها عن مكي في سبتمبر 2025 بعد علاقة استمرت 3 سنوات، مشيرة إلى تأثير بعض المقربين على العلاقة.

 

