الثلاثاء 2025-07-08 08:33 ص
 

طليقة الفنان أحمد السقا وسرقة اللوحات الفنية .. ما القصة ؟

الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان المصري أحمد السقا
الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان المصري أحمد السقا
 
الثلاثاء، 08-07-2025 07:38 ص
الوكيل الإخباري-  بعد اعتراف الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان المصري أحمد السقا، بسرقة لوحة ادّعت أنها من إبداعها ولكنها تعود للفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، اتّهم فنان فرنسي الصغير بسرقة عدد من لوحاته ونسبها لنفسها.اضافة اعلان


وقال فنان تشكيلي فرنسي معروف باسم "سيتي" في منشور على حسابه في "إنستغرام"، إن الصغير عرضت لوحات تعود له في أحد البرامج التلفزيونية ونسبتها إلى نفسها.

وأوضح الفنان الفرنسي في منشوره: "يا لها من صدمة هذا الصباح من رسائلكم الكثيرة التي تُخبرني أن شخصية ظهرت في برنامج تلفزيوني مصري شهير، ادّعت أنها مبدعة أعمالي الفنية (دواركا)، و(كيغالي)، و(بوشيدو). أعمال أبدعتها في عام 2017".

وأضاف: "الأسوأ من ذلك، أنه في مقطع البث، يظهر بوضوح الاستوديو السابق الخاص بي، إلى جانب اللوحات التي تحمل توقيعي، وحتى الصورة الأصلية المتوفّرة على صفحتي على إنستغرام".

وتابع: "في البرنامج، زعمت مها الصغير أنها ابتكرت أعمالي التي عُرضت على شاشة عملاقة أمام ملايين المشاهدين، دون أيّ ذكر أو احترام لمجهودي، ولا لمجهودات فنانين موهوبين آخرين".

وأوضح أنه "بعد كل هذه السنوات من الجهد والفشل والبحث والإبداع، أن تُسرق أعمالي الفنية بهذه الطريقة، في وضح النهار، دون خجل أو ندم، أمرٌ غير مقبول، خصوصًا في عام 2025، في عصر يُمكن فيه التحقّق من كل شيء بنقراتٍ قليلة".

واختتم منشوره قائلًا: "حتى الآن، لم أتلقَّ أيّ رد، ولا اعتذار، ولا تفسير. لا من القناة، ولا من المذيع، ولا من الشخص المعني".

سكاي نيوز
 
 
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