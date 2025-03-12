طليق شيرين عبدالوهاب يكشف كواليس الخلافات بينهما

الوكيل الإخباري- كشف المطرب المصري حسام حبيب كواليس ما جرى بينه وبين طليقته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وتفاصيل الساعات العصيبة التي مرا بها.



وتحدث حسام حبيب عن كواليس ما جرى وخلافاتهما معا وكيف كان هناك طبيب مختص لتنظيم العلاقة بين الثنائي.

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وقال الفنان المصري حسام حبيب خلال لقاء مع برنامج "العرافة" على قناتي "النهار" و"المحور": إن الطبيب الذي كان ينظم علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب نصحه بالابتعاد عن أي مكان تغضب فيه أو تفقد أعصابها.



وأضاف حسام حبيب: "حصل في يوم إنها غضبت وشعرت أنها هتبتدي تقلب وكنا قاعدين مع ناس صحابنا، فاحتراما لنفسي وليها نفذت كلام الدكتور ودخلت غرفة تانية، وأكلت ونمت".



وتابع قائلا: "عندما استيقظت لم أجد شيرين في البيت، وسألت عنها لمدة 3 أيام ولم يقل لي أحد أين مكانها"، وفق ما نقله موقع "فيتو" المصري.



وأردف قائلا: "فضلت الابتعاد عنها في وقت غضبها، لأنها كانت تقول لي بأن أتجنبها عندما تفقد أعصابها، ولكنها اعتبرت أنني أخطأت عندما نمت وتركتها غاضبة فتركت المنزل، وفي النهاية اتصلت بي وطلبت مني الحضور إليها".



وصرح حسام حبيب: "لم أتدخل في عملها رغم أننا اتفقنا على التدخل في عمل الآخر، إلا أنها غضبت عندما طلبت مني أن أطرح عليها أعمالي.. عيطت وأنا بسمعها الأغاني، وقالت لي إنت بتعمل نفسك أغاني أحلى من اللي بتعملهالي؟! قلت لها لو عاجباك خديها، فقالت لي أنت هتجبي عليّ؟ هو أنا بشحت منك؟! لكن تصالحنا".



وأفاد الفنان المصري بأنه عندما ذهبت إليها لأصالحها قالت له صديقة لها أن يكون حذرا من الشخص المسؤول عن إدارة أعمالها، لأنه لا يحبه.



وذكر خلال اللقاء التلفزيوني: "لما دخلت علينا (شيرين)، قالت لي أنت جاي تنكد علينا.. قوم روّح، لكني طلبت منها أن تسمح لي بالاستماع إلى بقية كلام صديقتها فطلبت الطلاق.. قلت لها هطلقك تعالي ننزل، فقالت لي أنا شيرين عبد الوهاب منزلش، فقلت لها ده على المسرح لكن هنا أنت مراتي، وهذه الواقعة كان عليها شهود، ودخلت الحمام، وقعدت جوه شوية وبعدها حلقت شعرها على الزيرو".



وفي تصريحاته، قال الفنان حسام حبيب إنه سأل المطربة شيرين عبد الوهاب عن سر المعاملة السيئة التي ينالها منها، موضحا أنه لما سألها قالت له لأنها تحبه وعلى يقين أنه الوحيد الذي يتحمل تصرفاتها، حسب ما نقله موقع "المصري اليوم".