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ظافر العابدين يكشف وجعه الكبير - فيديو

ظافر عابدين
ظافر عابدين
 
الأحد، 21-06-2026 12:14 م

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان التونسي ظافر العابدين عن أصعب محطات حياته، وهي وفاة شقيقه الأكبر حاتم، مؤكداً أن آثارها النفسية لا تزال مستمرة حتى اليوم.

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وتحدث العابدين عن معاناته بعد فقدان شقيقه في 15 مارس/آذار الماضي، موضحاً أنه ما زال يعيش حالة حزن وحداد، خاصة بعد رحلة مرض طويلة خاضها شقيقه مع السرطان دون تحسن رغم محاولات العلاج.


وأشار إلى أنه حرص على توديع شقيقه والتعبير له عن محبته قبل وفاته، وتبادل معه كلمات الامتنان والمسامحة في لحظاته الأخيرة.


وكان الفنان قد أعلن وفاة شقيقه عبر إنستغرام، واصفاً إياه بأنه كان بمثابة والده وقدوته، ما أثار تعاطفاً واسعاً في الوسط الفني.

 

 
 


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