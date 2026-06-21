ظافر العابدين يكشف وجعه الكبير - فيديو

وتحدث العابدين عن معاناته بعد فقدان شقيقه في 15 مارس/آذار الماضي، موضحاً أنه ما زال يعيش حالة حزن وحداد، خاصة بعد رحلة مرض طويلة خاضها شقيقه مع السرطان دون تحسن رغم محاولات العلاج.
وأشار إلى أنه حرص على توديع شقيقه والتعبير له عن محبته قبل وفاته، وتبادل معه كلمات الامتنان والمسامحة في لحظاته الأخيرة.
وكان الفنان قد أعلن وفاة شقيقه عبر إنستغرام، واصفاً إياه بأنه كان بمثابة والده وقدوته، ما أثار تعاطفاً واسعاً في الوسط الفني.
-
أخبار متعلقة
-
وعكة صحية مفاجئة لفانة مشهورة
-
شاهد استراحة عائلية لنانسي عجرم
-
الفنانون يرفعون الصوت تضامنًا مع سوريا
-
مصر تودّع فنانا شابا شهيرا
-
ريما الرحباني في عيد الأب: 'راحوا' - فيديو
-
أصالة نصري بإطلالة فستان الأميرات في جدة - صور
-
فرحة مزدوجة لرامي صبري بعد طرح ألبومه الجديد
-
Toy Story 5 يحقق أرقامًا قياسية في أول أيام عرضه