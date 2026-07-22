ظهر بشكل مختلف تماماً.. نجم عالمي يفاجئ جمهوره - صورة

ويأتي ظهوره بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره مقطع فيديو جمعه بزوجته جادا بينكيت سميث في باريس، إذ انقسمت آراء المتابعين حول تصرفها أثناء مرورها بجانبه.
ورغم انفصالهما منذ عام 2016، لا يزال ويل سميث وجادا بينكيت متزوجين رسمياً، ويؤكدان تمسكهما بعدم اللجوء إلى الطلاق.
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