ظهر بشكل مختلف تماماً.. نجم عالمي يفاجئ جمهوره - صورة

الوكيل الإخباري- لفت النجم العالمي ويل سميث الأنظار خلال مشاركته في سباق القوارب الكهربائية السريعة "E1" في موناكو، بعدما ظهر برأس حليق بالكامل، حيث التقط الصور مع الحضور وظهر إلى جانب أمير موناكو ألبير الثاني.



ويأتي ظهوره بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره مقطع فيديو جمعه بزوجته جادا بينكيت سميث في باريس، إذ انقسمت آراء المتابعين حول تصرفها أثناء مرورها بجانبه.



ورغم انفصالهما منذ عام 2016، لا يزال ويل سميث وجادا بينكيت متزوجين رسمياً، ويؤكدان تمسكهما بعدم اللجوء إلى الطلاق.

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