ظهر في مسلسل تركي شهير.. خروف "ريفاني" يثير الجدل

الوكيل الإخباري- تصاعد الجدل حول المسلسل التركي أنت من أحببت، بعد زيادة ظهور الخروف "ريفاني" ضمن أحداث العمل، وإضافة اسمه إلى شارة البداية، ما جعله محور تفاعل واسع بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وأثارت مشاهد "ريفاني" انقسامًا بين الجمهور، إذ رأى بعض المتابعين أن حضوره أضاف لمسة طريفة إلى المسلسل، فيما اعتبر آخرون أن ظهوره بات مبالغًا فيه ولا يخدم مسار القصة.



كما تداول جمهور المسلسل بوسترًا ساخرًا يجمع بطلة العمل مع الخروف "ريفاني"، في إطار المزاح والتفاعل مع الشخصية التي خطفت جزءًا من الاهتمام في الحلقات الأخيرة.