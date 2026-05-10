الأحد 2026-05-10 02:32 م

ظهر في مسلسل تركي شهير.. خروف "ريفاني" يثير الجدل

ظهر في مسلسل تركي شهير.. خروف "ريفاني" يثير الجدل
ارشيفية
 
الأحد، 10-05-2026 12:04 م

الوكيل الإخباري-   تصاعد الجدل حول المسلسل التركي أنت من أحببت، بعد زيادة ظهور الخروف "ريفاني" ضمن أحداث العمل، وإضافة اسمه إلى شارة البداية، ما جعله محور تفاعل واسع بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وأثارت مشاهد "ريفاني" انقسامًا بين الجمهور، إذ رأى بعض المتابعين أن حضوره أضاف لمسة طريفة إلى المسلسل، فيما اعتبر آخرون أن ظهوره بات مبالغًا فيه ولا يخدم مسار القصة.


كما تداول جمهور المسلسل بوسترًا ساخرًا يجمع بطلة العمل مع الخروف "ريفاني"، في إطار المزاح والتفاعل مع الشخصية التي خطفت جزءًا من الاهتمام في الحلقات الأخيرة.


وعلّق أحد المتابعين بالقول إن الكاتبة "لا تعرف الهدف" من كثافة ظهوره، فيما رأى آخر أن مشاهد الخروف في الحلقة الأخيرة كانت أكثر من حضور بعض الأبطال الرئيسيين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

أخبار محلية الحكومة تكثف جهودها لضمان وصول المياه بعدالة للمواطنين خلال الصيف

عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

خاص بالوكيل عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026

تعبيرية

المرأة والجمال حمّامات الساونا وتأثيرها على جفاف الشعر

"الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

شؤون برلمانية "الميثاق الوطني" النيابية تبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

تعبيرية

المرأة والجمال نصائح فعّالة للعناية بالبشرة الحساسة خلال الفصول الانتقالية والصيف

ا

أخبار محلية الإعلان عن مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان

ل

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تؤكد أهمية التوسع بالعفو العام ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات

عربي ودولي الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات



 
 






الأكثر مشاهدة

 