الأربعاء 2026-06-24 02:40 م

ظهور جديد لمي عز الدين يبدد شائعات الحمل - صور

ثصبق
مي عز الدين
 
الأربعاء، 24-06-2026 01:00 م

الوكيل الإخباري-   قامت الفنانة المصرية مي عز الدين بنشر صور عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية داخل إحدى القرى السياحية.

وظهرت مي بإطلالة لافتة مرتدية فستاناً أبرز رشاقتها، وكأنها ترد بشكل غير مباشر على الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول حملها بتوأم، بعد ظهورها سابقاً بانتفاخ في منطقة البطن خلال فترة مرضها.

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