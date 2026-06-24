ظهور جديد لمي عز الدين يبدد شائعات الحمل - صور

وظهرت مي بإطلالة لافتة مرتدية فستاناً أبرز رشاقتها، وكأنها ترد بشكل غير مباشر على الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول حملها بتوأم، بعد ظهورها سابقاً بانتفاخ في منطقة البطن خلال فترة مرضها.
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