 
الإثنين 2024-10-21 01:09 م
 
 

"ظهور صادم".. ما هو المرض الذي أصاب عبدالله الرويشد ؟

نبيل شعيل يقبل رأس عبد الله الرويشد بعد عودته للكويت
نبيل شعيل يقبل رأس عبد الله الرويشد بعد عودته للكويت
الإثنين، 21-10-2024 10:01 ص

الوكيل الإخباري-  بعد رحلة علاج استمرت نحو 6 أشهر في ألمانيا، عاد النجم عبد الله الرويشد إلى عائلته في الكويت.

اضافة اعلان

 

وعلى الرغم من سعادة جمهور الخليج بعودة النجم الشهير من رحلة علاجه، إلا أن النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لم يتوقفوا عن السؤال  : ما هو مرض عبدالله الرويشد؟ خصوصاً بعد ظهوره الأخير على كرسي متحرك في المطار بجسد نحيل ووجه شاحب مما دفع  جمهوره للقلق عليه والسؤال عن مرضه .


ومرض عبد الله الرويشد هو تعرضه لوعكة صحية أصيب بها في فبراير الماضي، بعد تألقه في ختام حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2024".


وتداولت العديد من الأنباء إصابة نجم الخليج بجلطة دماغية، إلا أن المقربين نفوا ذلك الأمر، وأكدوا أنها مجرد وعكة صحية نتيجة الإرهاق الشديد أثناء تحضيره لحفله الأخير في ختام "فبراير الكويت 2024" والذي أقيم يوم 16 فبراير الماضي.


وحرص المقربون من الرويشد على التأكيد أنه بخير، ومنهم ابنته أسيل ووكيل أعماله ملك أحمد الذي أكد في عدة تصريحات صحفية أن الأمر مجرد إرهاق شديد.


وهو نفس الأمر الذي أكده الإعلامي الكويتي مشاري بويابس، الذي نفى كل الأنباء المتداولة عن إصابة الرويشد بجلطة دماغية، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لا صحة لإصابة عبدالله رويشد بجلطة دماغية، لكنه تعرض لوعكة صحية طارئة، وأنا حالياً معه بالمستشفى".


ماذا حدث لعبد الله الرويشد؟
على الرغم من التأكيدات التي خرجت بأن الأمر مجرد إرهاق شديد، إلا أن عبد الله الرويشد مكث في مستشفى جابر بالكويت 28 يوماً.


وخرج منها في أبريل الماضي ليطير في رحلة علاجية إلى ألمانيا استمرت نحو 6 أشهر ليعود للديار الأيام الماضية، وحتى الآن لم يتم الكشف عن طبيعة الإرهاق التي جعلت نجم الخليج يستمر كل تلك المدة في رحلته العلاجية.


وبمجرد انتشار صور عودة عبد الله الرويشد إلى منزله بالكويت، عبرت ابنته أسيل عن سعادتها لعودة والدها للمنزل، وكتبت في تغريدة عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس": "أحلى صبح مع أمي وأبوي في البيت، اللهم ادم علينا نعمة بر الوالدين".


وعبر العديد من نجوم الوسط الفني عن سعادتهم بعودة النجم الكويتي من رحلة علاجه، وكان من أبرز المهنئين الفنانة أصالة .

 

 

المشهد

 
gnews

أحدث الأخبار

العقيد الإسرائيلي إحسان دقسا الذي قُتل في جباليا بغزة

عربي ودولي نتنياهو ينعى صاحب أكبر رتبة في جيشه بعد قتله في غزة

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد : 14000 طن نفايات خلال أيلول الماضي

وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

تعبيرية

عربي ودولي إيران تحذر إسرائيل: يدنا على الزناد والمفاجأة تفوق توقعاتكم

تعبيرية

أخبار محلية 886 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل: ندرس فتح استقدام العمالة الوافدة واجتماع حد الاجور قريباً

جانب من اللقاء

أخبار محلية الأردن يشارك في حوار "جليون" لحقوق الإنسان بمراكش

إيمي سمير غانم

فن ومشاهير أول رد من عائلة إيمي سمير غانم على إصابتها بـ"مرض نادر"



 


الأكثر مشاهدة