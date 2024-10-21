"ظهور صادم".. ما هو المرض الذي أصاب عبدالله الرويشد ؟

ومرض عبد الله الرويشد هو تعرضه لوعكة صحية أصيب بها في فبراير الماضي، بعد تألقه في ختام حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2024".
وتداولت العديد من الأنباء إصابة نجم الخليج بجلطة دماغية، إلا أن المقربين نفوا ذلك الأمر، وأكدوا أنها مجرد وعكة صحية نتيجة الإرهاق الشديد أثناء تحضيره لحفله الأخير في ختام "فبراير الكويت 2024" والذي أقيم يوم 16 فبراير الماضي.
وحرص المقربون من الرويشد على التأكيد أنه بخير، ومنهم ابنته أسيل ووكيل أعماله ملك أحمد الذي أكد في عدة تصريحات صحفية أن الأمر مجرد إرهاق شديد.
وهو نفس الأمر الذي أكده الإعلامي الكويتي مشاري بويابس، الذي نفى كل الأنباء المتداولة عن إصابة الرويشد بجلطة دماغية، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لا صحة لإصابة عبدالله رويشد بجلطة دماغية، لكنه تعرض لوعكة صحية طارئة، وأنا حالياً معه بالمستشفى".
ماذا حدث لعبد الله الرويشد؟
على الرغم من التأكيدات التي خرجت بأن الأمر مجرد إرهاق شديد، إلا أن عبد الله الرويشد مكث في مستشفى جابر بالكويت 28 يوماً.
وخرج منها في أبريل الماضي ليطير في رحلة علاجية إلى ألمانيا استمرت نحو 6 أشهر ليعود للديار الأيام الماضية، وحتى الآن لم يتم الكشف عن طبيعة الإرهاق التي جعلت نجم الخليج يستمر كل تلك المدة في رحلته العلاجية.
وبمجرد انتشار صور عودة عبد الله الرويشد إلى منزله بالكويت، عبرت ابنته أسيل عن سعادتها لعودة والدها للمنزل، وكتبت في تغريدة عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس": "أحلى صبح مع أمي وأبوي في البيت، اللهم ادم علينا نعمة بر الوالدين".
وعبر العديد من نجوم الوسط الفني عن سعادتهم بعودة النجم الكويتي من رحلة علاجه، وكان من أبرز المهنئين الفنانة أصالة .
عبدالله الرويشد ..إلى ارض دولة الكويت الشقيقة
بسلامة الله بصحة
وسط حفاوة إستقبال من محبي فنه
* وبذكر الزميل الفني احمد مكي بأن المقطع
"المقطع نشره اخي وصديقي
الزميل الصحفي والناقد الفني القديرمفرح الشمري
رئيس قسم الفن بجريدة الأنباء الكويتية pic.twitter.com/wpa13p4Bm7
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