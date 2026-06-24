ظهور مفاجئ لابنة وائل كفوري يثير تساؤلات المتابعين - صور

الوكيل الإخباري- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني وائل كفوري برفقة زوجته شانا عبود وابنتهما "كلوفي"، ما أثار جدلًا واسعًا.



وكانت إحدى صفحات المعجبين قد نشرت صورتين، ظهرت في إحداهما العائلة مع إخفاء ملامح الطفلة بواسطة رمز قلب على وجهها.



لكن الجدل تصاعد بعدما أعادت صفحات أخرى نشر الصور مع إظهار ملامح الطفلة، مؤكدة أنها أول إطلالة علنية لابنة وائل كفوري.



في المقابل، شكك عدد كبير من المتابعين بصحة هذه الصور، معتبرين أنها قد تكون معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الصورة الأصلية كانت تخفي وجه الطفلة.

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