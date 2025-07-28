ظهور نادر لزوجة عادل إمام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - صورة

الوكيل الإخباري- في ظهور نادر، أعادت صورة قديمة من زمن الشباب تسليط الضوء على هالة الشلقاني، زوجة الفنان الكبير عادل إمام، بعدما تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تثني على حضورها وأناقتها اللافتة.

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ويُعتقد أن الصورة التُقطت في منزل الثنائي خلال الثمانينيات، حيث ظهرت الشلقاني جالسة على مقعد بينما يقف بجانبها زوجها، المعروف بلقب "الزعيم".



روّاد التواصل عبّروا عن إعجابهم بإطلالة الشلقاني الهادئة والبسيطة، مشيرين إلى أنها تعكس ثقة وهيبة نادرتين، خصوصًا في ظل ندرة ظهورها الإعلامي طوال ما يقرب من 50 عامًا من زواجها بالفنان الأشهر عربيًا.



وقبل أسابيع، تداول الجمهور أيضًا صورة عائلية نادرة أخرى جمعت الزعيم بزوجته وأحفاده، على هامش زفاف حفيده عادل رامي إمام، لكن بعض المستخدمين شككوا في مصداقيتها، مدّعين أنها "مفبركة بالذكاء الاصطناعي"، وهو ما نفته العائلة بشكل قاطع.