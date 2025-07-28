ظهور نادر لزوجة عادل إمام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - صورة

ويُعتقد أن الصورة التُقطت في منزل الثنائي خلال الثمانينيات، حيث ظهرت الشلقاني جالسة على مقعد بينما يقف بجانبها زوجها، المعروف بلقب "الزعيم".
روّاد التواصل عبّروا عن إعجابهم بإطلالة الشلقاني الهادئة والبسيطة، مشيرين إلى أنها تعكس ثقة وهيبة نادرتين، خصوصًا في ظل ندرة ظهورها الإعلامي طوال ما يقرب من 50 عامًا من زواجها بالفنان الأشهر عربيًا.
وقبل أسابيع، تداول الجمهور أيضًا صورة عائلية نادرة أخرى جمعت الزعيم بزوجته وأحفاده، على هامش زفاف حفيده عادل رامي إمام، لكن بعض المستخدمين شككوا في مصداقيتها، مدّعين أنها "مفبركة بالذكاء الاصطناعي"، وهو ما نفته العائلة بشكل قاطع.
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