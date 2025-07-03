ظهور نادر لكارول سماحة مع ابنتها تالا يشعل مواقع التواصل - صورة

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها على "انستغرام"، صورة وهي برفقة إبنتها تالا، في "ديزني لاند".

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وعلّقت سماحة على الصورة بالقول: "حبّ حياتي".



