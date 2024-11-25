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عائلة الفنان رابح صقر تتعرض لحادث مروع

رابح صقر
رابح صقر
الإثنين، 25-11-2024 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   توفي ابن شقيقة الفنان السعودي رابح صقر إثر حادث سير، كما أُصيب ابنه الأكبر "صقر" بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وعبّر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تعازيه للفنان رابح صقر عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة X، قائلاً: "خالص العزاء للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن أخته في حادث، والعزاء موصول لأهل الفقيد، وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من أثر هذا الحادث."


وفقًا لمصادر مقربة من العائلة، فإن صقر، نجل الفنان رابح صقر، يخضع لرعاية طبية مكثفة، حيث يعمل الأطباء على استقرار حالته الصحية وسط دعوات من محبيه بالشفاء العاجل.


وتفاعل جمهور الفنان رابح صقر بحزن عميق مع هذه المأساة، معربين عن تضامنهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولابنه بالشفاء العاجل. كما اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي رسائل التعزية والدعم للفنان وعائلته في هذا الظرف العصيب.

 

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