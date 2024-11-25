عائلة الفنان رابح صقر تتعرض لحادث مروع

وعبّر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تعازيه للفنان رابح صقر عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة X، قائلاً:
وفقًا لمصادر مقربة من العائلة، فإن صقر، نجل الفنان رابح صقر، يخضع لرعاية طبية مكثفة، حيث يعمل الأطباء على استقرار حالته الصحية وسط دعوات من محبيه بالشفاء العاجل.
وتفاعل جمهور الفنان رابح صقر بحزن عميق مع هذه المأساة، معربين عن تضامنهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولابنه بالشفاء العاجل. كما اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي رسائل التعزية والدعم للفنان وعائلته في هذا الظرف العصيب.
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