عائلة عادل إمام تعلن اعتزاله.. وشقيقه يواصل النفي

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان عمر مصطفى متولي اعتزال النجم الكبير عادل إمام الفن نهائياً وبدون رجعة، مؤكداً تمتعه بصحة جيدة، على خلاف الشائعات التي تتردد من حين لآخر حول تدهور حالته.



وقال عمر متولي، نجل شقيقة الزعيم، إن خاله اتخذ قرار الاعتزال بلا عودة، ولا يتأثر بتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أو الشائعات المتكررة حول صحته وحياته. وأضاف متولي، في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش العرض الخاص لفيلمه "بنسيون دلال"، قبل ساعات: "ترددت شائعات عدة عن الحالة الصحية لخالي في السنوات الأخيرة، وهو لا يتأثر بمثل هذه الأمور إطلاقاً، لكنه انزعج بسبب شائعة إصابته بالزهايمر أو غيره من الأمراض أو حتى وفاته".



شقيق عادل إمام ينفي اعتزاله

اللافت أن المنتج عصام إمام كان له رأي آخر في هذا الأمر، فقد ردّ على أنباء اعتزال شقيقه عادل إمام في تصريحات لـ "24"، مؤكداً أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات مزعجة ومتكررة، مضيفاً: "تعبنا من نفي هذا الأمر.. هذا مجرد كلام سوشيال ميديا.. فلندعهم يقولوا ما يريدون". وتابع: "من فترة لأخرى تخرج نفس الأنباء، فنخرج للرد، فتعود للظهور مجدداً بعد حين.. وهكذا.. لقد تعبنا من نفي الأحاديث غير الصحيحة عن حالته الصحية أو وفاته أو اعتزاله، وأرجو من الجمهور التوقف عن الترويج لمثل هذه الشائعات، أو الالتفات إليها".



تصريحات نجل عادل إمام.. تفرّغ أم اعتزال؟

شهد مسلسل "فالنتينو" آخر إطلالة فنية للزعيم خلال شهر رمضان 2020، كما شهد برنامج "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر" آخر ظهور إعلامي له عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري شريف عامر أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ83 في شهر مايو (أيار) 2023.



وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، كشف المخرج رامي إمام مصير عودة والده البالغ من العمر 84 عاماً للساحة الفنية مرة أخرى، مؤكداً أنه قرر التفرغ لحياته الأسرية التي كان قد انشغل عنها طوال سنوات مسيرته الفنية. وأشار نجل عادل إمام، خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها على هامش حضوره حفل توزيع جوائز joy awards، في نسخته الثالثة بالسعودية، إلى أن الزعيم يقضي معظم وقته مع أحفاده ويستمتع بذلك.



ورغم تأكيدات كثير من المتابعين والنقاد عدم قدرة عادل إمام على ممارسة الفن مجدداً، فإن ضجة اعتزاله التي انتشرت بمجرد كلمة "تفرّغ" التي قالها نجله لم تعجب كثيرين، معتبرين أن نجماً بحجم عادل إمام يجب أن يكون اعتزاله عبر بيان رسمي وواضح من أسرته، وليس مجرد تخمينات وشائعات متكررة.



وتعرّض إمام، الذي تربّع على عرش الفن العربي لما يزيد عن نصف قرن، لإشاعات عدة على مدار مشواره، تنوعت بين الاعتزال والوفاة، بينما قدّم خلال هذا المشوار بطولات فنية ناجحة في المسرح والسينما والتلفزيون.

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