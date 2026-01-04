الأحد 2026-01-04 02:22 م

عابد فهد يشوّق جماهيره لرمضان 2026

عابد فهد
الوكيل الإخباري-   يواصل فريق مسلسل "سعادة المجنون" تصوير مشاهده في لبنان، استعدادًا لعرضه ضمن دراما رمضان 2026، في عمل مشحون بالتوتر يعتمد على وقائع اجتماعية معاصرة.

المسلسل يدور بين عامي 2022 و2024، ويبدأ من جريمة غامضة مرتبطة بملف فساد واسع، قبل أن تتشعب الأحداث داخل أحياء شعبية، مع طرح قضايا التهريب والصراعات العائلية والنفوذ. ويبرز العمل تنوع اللهجات السورية لتعكس الفوارق الاجتماعية بين الشخصيات.


تشارك في البطولة سلافة معمار، عابد فهد، باسم ياخور، ميسون أبو أسعد، ولاء عزام، وعدد آخر من النجوم. العمل من إنتاج "غولدن لاين"، إخراج سيف الدين سبيعي، وتأليف علاء مهنا، ويتألف من 30 حلقة.

 

