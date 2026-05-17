عادل إمام لن يظهر مُجددا على الشاشات.. إليكم السبب

الوكيل الإخباري- رفضت عائلة الفنان المصري عادل إمام مؤخرًا عرضًا من إحدى الجهات الكبرى لتكريمه خلال فعالية فنية، حرصًا على الحفاظ على صورته الذهنية ومكانته الكبيرة في قلوب الجمهور، وفق ما أكد مصدر مقرب من الأسرة لـ"القاهرة 24".





وكشف المصدر أن الأسرة تفضل ابتعاد "الزعيم" عن الظهور الإعلامي أو التلفزيوني خلال الفترة الحالية.



وأوضح أن أسرة عادل إمام ترى أن تاريخه الفني الحافل على مدار عقود كفيل بأن يبقيه حاضرًا في وجدان الجمهور، دون الحاجة إلى الظهور المتكرر أو المشاركة في المناسبات العامة، خاصة في ظل حالة التقدير والمحبة التي يحظى بها داخل مصر والوطن العربي.



وأضاف أن العائلة تتعامل بحرص شديد مع أي عروض تتعلق بظهور إمام أو تكريمه، مشيرة إلى أن الأولوية بالنسبة لها هي الحفاظ على صورته التي ارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة، باعتباره أحد أبرز رموز الفن العربي وصاحب مسيرة استثنائية في السينما والمسرح والتلفزيون.





