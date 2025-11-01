السبت 2025-11-01 12:22 م
 

عادل إمام يتجوّل في المتحف المصري الكبير..صور مذهلة تشعل المنصّات

الوكيل الإخباري-   أثارت صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أُنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي، للفنان المصري الكبير عادل إمام مرتديًا ملابس فرعونية داخل المتحف المصري الكبير، موجة واسعة من التفاعل الجماهيري.

وأظهرت الصورة "الزعيم" محاطًا بأجواء الحضارة المصرية القديمة، لتبدو قريبة جدًا إلى الواقعية، فيما تداولت منصات التواصل صورًا مشابهة لنجوم آخرين مثل محمد صلاح، إسعاد يونس، أمينة خليل، يوسف الشريف وأحمد مالك، وهو ما يعكس التأثير الكبير للحدث المرتقب.


رغم معرفة الجمهور بأن الصور تم إنشاؤها رقميًا، أعرب محبو عادل إمام عن شغفهم برؤيته في هذا الإطار التاريخي المميز، مع تساؤلات عن إمكانية حضوره حفل افتتاح المتحف المقرر يوم السبت 1 نوفمبر، والذي سيحضره عدد من الشخصيات العامة وقادة دول، ويُعرض خلاله المجموعة الكاملة لملك مصر توت عنخ آمون لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922، ضمن أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

 

