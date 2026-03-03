عاصي الحلاني: اللهم احمِ وطننا الجريح لبنان

وكتب الحلاني:
«اللهم نستودعك وطننا الجريح لبنان. احمه يا رب من الشر والغدر، واحمِ أهلنا الأبرياء في كل مناطقه، بدءاً بالجنوب وعاصمتنا بيروت والبقاع والشمال».
وتأتي رسالة الحلاني في وقت يعبّر فيه عدد من الفنانين اللبنانيين عن تضامنهم ودعواتهم لحماية لبنان وأهله وسط التوترات التي تشهدها المنطقة.
