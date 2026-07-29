عاصي الحلاني يعلن استعداد ابنته للزواج وأغنية خاصة للمناسبة

وأوضح الحلاني أنه يحضّر أغنية خاصة بالمناسبة بعنوان"نصي التاني"، من كلماته محمد شحادة وألحانه، وتوزيع طوني سابا، مشيراً إلى أنها ستكون الرقصة الأولى للعروسين، وهي أغنية من العريس إلى العروس وليست من الأب لابنته.
وأكد أن الزفاف لن يُقام في مزرعته، متمنياً لابنته السعادة والتوفيق في حياتها الجديدة.
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