الأربعاء 2026-07-29 12:11 م

عاصي الحلاني يعلن استعداد ابنته للزواج وأغنية خاصة للمناسبة

ببيل
عاصي الحلاني و دانا الحلاني
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن زفاف ابنته دانا، مؤكداً أنها تمثل له نقطة ضعف كبيرة وأنها "حبيبته وروحه".اضافة اعلان


وأوضح الحلاني أنه يحضّر أغنية خاصة بالمناسبة بعنوان"نصي التاني"، من كلماته محمد شحادة وألحانه، وتوزيع طوني سابا، مشيراً إلى أنها ستكون الرقصة الأولى للعروسين، وهي أغنية من العريس إلى العروس وليست من الأب لابنته.

وأكد أن الزفاف لن يُقام في مزرعته، متمنياً لابنته السعادة والتوفيق في حياتها الجديدة.
 
 


gnews

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