عام انفصال المشاهير.. زيجات فنية انتهت في 2024

الوكيل الإخباري- شهد عام 2024 انفصال العديد من المشاهير لأسباب مختلفة ومتباينة.

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ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أعلنت المصرية ياسمين عبدالعزيز طلاقها من أحمد العوضي بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها في 16 يناير (كانون الثاني)، بعد زواج استمر 4 سنوات. وكتبت عبر إنستغرام: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير."



وتزايدت التساؤلات حول أسباب الانفصال، رغم اعترافهما العلني عبر البرامج بأن الحب لا يزال يجمعهما، حيث كشفت وسائل إعلام أن السبب هو "إنجاب الأطفال".



نيللي كريم وهشام عاشور

أعلنت نيللي كريم انفصالها عن الممثل ولاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في مايو (أيار) الماضي، بعد زواج استمر عامين ونصف. وتفاعل الجمهور مع خبر الانفصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم لانتهاء هذه العلاقة.



شيري عادل وطارق صبري

في 14 فبراير (شباط) 2024، أعلنت شيري عادل انفصالها عن طارق صبري بعد عام واحد فقط من الزواج. وكتبت حينها عبر إنستغرام: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا. ربنا يكتب الخير لكل منّا في حياته."



المفارقة أن إعلان انفصالهما تزامن مع عيد الحب، وبعد أشهر من الشائعات وإنكارهما للانفصال.



محمود العسيلي وأمنية عبدالمنعم

أعلنت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم انفصالها عن المغني محمود العسيلي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد زواج استمر 4 أعوام، موضحة أن الطلاق كان بهدوء.



هند عبد الحليم

وفي يناير أيضًا، فاجأت الممثلة هند عبد الحليم المتابعين عبر إنستغرام بمنشور يوضح أنها أصبحت وحيدة وستستغل ذلك لإعادة ترتيب أولوياتها. وكتبت في نهايته أنها "سينغل"، كما أجابت بشكل مباشر على سؤال أحد متابعيها الذي سألها: "هل انفصلت؟" لتجيبه: "نعم".



وانفصلت هند عن زوجها بعد 3 أعوام فقط.



جوري بكر

أعلنت جوري بكر انفصالها عن زوجها في مايو (أيار) الماضي، ثم أعلنت عودتهما مؤكدةً أنهما تمكنا من حل الخلافات من أجل ابنهما. لكن في أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت مجددًا انفصالهما، مشيرةً إلى أن الخلافات بينهما لا حلول لها.



أمير طعيمة وجيني كامل

في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت المغنية المعتزلة جيني كامل طلاقها من الشاعر الغنائي أمير طعيمة بعد زواج دام سنوات. وكشفت ذلك عبر فيس بوك، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي وليس انفصالًا وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي، وله الود والتقدير."



لكن لاحقًا بدأت الخلافات، وواصلت جيني هجومها على طليقها بعد زواجه، فيما رفع هو ضدها قضية انتهت بالحكم بحبسها وتغريمها.



جينيفر لوبيز وبن أفليك

قرر الزوجان الأمريكيان جينيفر لوبيز وبن أفليك الطلاق بعد عامين من زواجهما في صيف 2022.

وقعت المغنية الأمريكية أوراق الطلاق في أغسطس (آب) الماضي، لتنتهي قصة حب استمرت 20 عامًا وكانت حديث وسائل الإعلام لسنوات.



ناتالي بورتمان وبنجامان ميلبييه

انفصلت الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان عن مصمم الرقصات الفرنسي بنجامان ميلبييه بعد زواج استمر 12 عامًا. وأوضح مصدر مقرّب من الممثلة أن إجراءات الطلاق تمت في فبراير (شباط) الماضي.

