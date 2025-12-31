عام 2025 يودّع كوكبة من نجوم الفن العربي

وخلال العام، فقدت الساحة الفنية أسماء بارزة من مختلف الدول العربية، من بينهم الموسيقار والمسرحي اللبناني زياد الرحباني، الذي عُدّ أحد أبرز المجددين في الموسيقى والمسرح العربي، إلى جانب أيقونة المسرح المصري سميحة أيوب، التي امتدت مسيرتها لعقود طويلة من العطاء الفني.
كما ودّع الوسط الفني المصري عددًا من نجومه، أبرزهم الفنان لطفي لبيب، والممثل الكوميدي سليمان عيد، والفنان نعيم عيسى، إلى جانب الفنان فكري صادق، الذين قدّموا أدوارًا مؤثرة في السينما والدراما والمسرح.
وعلى الساحة العربية، رحلت المطربة المغربية القديرة نعيمة سميح، التي عُرفت بصوتها الطربي الأصيل، فيما فقدت الدراما الخليجية الفنان السعودي محمد الطويان، والفنان الكويتي فخري عودة، إضافة إلى الموسيقي السعودي ناصر الصالح.
كما خيّم الحزن على الوسط الإعلامي والفني برحيل الإعلامي السوري صبحي عطري، والممثلة السورية إنجي مراد، والممثلة التونسية إيناس النجار، إلى جانب الممثلة الإماراتية رزقة التريش.
وبرحيل هؤلاء النجوم، يُسدل الستار على مسيرات فنية حافلة بالإبداع، لكن أعمالهم ستبقى شاهدة على عطائهم، ومصدر إلهام للأجيال المقبلة، مؤكدة أن الفن الحقيقي لا يغيب برحيل أصحابه.
