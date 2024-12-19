 
الخميس 2024-12-19 01:33 م
 

عباس النوري: هذا التصريح ليس لي مطلقا!

عباس النوري
عباس النوري
الخميس، 19-12-2024 12:27 م

الوكيل الإخباري- نفى الفنان السوري عباس النوري صحة منشور منسوب إليه.

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وجاء في نص المنشور المتداول عن لسان عباس النوري:" لم أرى في حياتي شعباً يحتفل وإسرائيل تحتل ثلث أراضيه وتركيا تقضم ثلثاً آخر والمتطرفون يكتمون أنفاس الفنون والنساء والأقليات فيه. هكذا شعب يجب الابتعاد عنه ورؤيته من بعيد وهو يأكل نفسه بنفسه. لا أتشرف بالانتماء لهذا شعب."


ليعيد عباس النوري نشر هذا الكلام المتداول على لسانه واضعاً علامة "إكس": "هذا التصريح ملفق وغير صحيح أبداً."


وأضاف الفنان: "بوجود النظام والخوف والقمع كان (الغباء) عدوي في السوشال ميديا وها هو ذات العدو يتكرر بعد الخلاص من النظام ولا شرف في النصر على هكذا عدو. دعوه وحده يحارب في الموبايلات حتى ينتهي شحنه. أنا قبل و بعد و بعد وبعد و على قد ما الله كاتبلي عمر أنا مع سورية"

 


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