عباس النوري: هذا التصريح ليس لي مطلقا!

وجاء في نص المنشور المتداول عن لسان عباس النوري:
ليعيد عباس النوري نشر هذا الكلام المتداول على لسانه واضعاً علامة "إكس": "هذا التصريح ملفق وغير صحيح أبداً."
وأضاف الفنان: "بوجود النظام والخوف والقمع كان (الغباء) عدوي في السوشال ميديا وها هو ذات العدو يتكرر بعد الخلاص من النظام ولا شرف في النصر على هكذا عدو. دعوه وحده يحارب في الموبايلات حتى ينتهي شحنه. أنا قبل و بعد و بعد وبعد و على قد ما الله كاتبلي عمر أنا مع سورية"
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