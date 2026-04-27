عباس النوري يرثي أحمد خليفة: سننكر الذاكرة إن أنكرنا حضورك

الوكيل الإخباري- نعى الفنان السوري عباس النوري الراحل أحمد خليفة بكلمات مؤثرة حملت كثيرًا من الوفاء والحزن.





واستعاد النوري في كلماته سيرة رجل وصفه بأنه عاش التعب والتشرّد والجوع، لكنه بقي أكثر قربًا وإخلاصًا للناس من كثيرين لم تمنحهم شهاداتهم سوى ما عُلّق على الجدران.



وقال النوري إن أحمد خليفة كان واحدًا ممن عرفوا قسوة الحياة منذ بداياتهم، فلم يعرف الراحة يومًا، وكان القلق رفيقه الدائم، ينام معه ويستيقظ معه، باحثًا عن حلول تكفي بالكاد ليومه القادم.



وأضاف أنه، رغم مشقة الطريق، ظل ساكنًا في قلب الحدث، قريبًا من الناس، مشغولًا بالبحث في كواليس الزمن والمسرح والثقافة والفن، غارقًا في الصدق إلى أبعد حد.



ووصفه بأنه رجل حمل التزامه كما يحمل أنفاسه، وتمسّك بجذوره كما لو أنه شيخ قادم من تراث غائب، يُصرّ على استحضاره في تفاصيل حياته اليومية، مضيفًا أنه عرف الجميع، فيما لم يعرفه أحد كما يستحق.



وأكد النوري أن الراحل كان "نجمًا بلا صورة"، وأن صورته ستبقى راسخة في الأذهان، كما سيبقى حضوره حاجة ملحّة في الحياة، "كما يحتاج الخبز إلى الخميرة"، في إشارة إلى أثره العميق والهادئ في محيطه.



وأشار إلى أن أحمد خليفة لم يصادر رأيًا، ولم ينكر على أحد قوله، بل ترك للكلمة أن تُقال، وللفكرة أن تُناقش، في صورة تعكس اتساعه الإنساني وهدوءه الفكري.



وختم النوري مرثيته بكلمات مؤثرة قال فيها: "سننكر الذاكرة إن أنكرنا حضورك أيها الفارس الصامت"، مضيفًا: "إلى رحمة الله التي طالما انتظرتها… وإن شاء الله هي بانتظارك".



واختتم معزيًا الراحل بكلمات حملت دلالة خاصة: "كل العزاء للذاكرة".



الجدير بالذكر أنه سبق أن اجتمع الفنان النوري والراحل أحمد خليفة في مجموعة من الأعمال الدرامية، تعزّزت بشكل كبير في دراما البيئة الشامية، ومن أبرز هذه الأعمال: "ليالي الصالحية" و"الحصرم الشامي" و"باب الحارة"، وغيرها، والتي شكّلت علامة فارقة في الدراما السورية.





