عباس النوري يردّ على منتقدي مسلسله الجديد

وأكد النجم السوري في تصريحات تلفزيونية أن "تهذيب الشارع ليس مهمة الدراما، وإنما نقل ما يدور في الواقع. فهناك في الشارع رئيس الجامعة واللصوص والخارجون عن القانون بنفس الوقت".
وأشار إلى أن "صناع الدراما مطالبون بنقل الواقع قدر الإمكان وليس بالمطلق، وهذا ما فعله المسلسل"، لافتاً إلى أن "ما اعتبره البعض خروجاً عن القواعد العامة كان مبرراً وفق السياق الدرامي للشخصيات الموجودة في المسلسل".
يذكر أن المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب عباس النوري نخبة من النجوم، من بينهم مكسيم خليل، وكارول الحاج، ونتاشا شوفاني، وفؤاد يمين، ولين غرة. وهو من إخراج ميار النوري، ويعرض على إحدى المنصات.
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