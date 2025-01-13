عبدالرحيم الحلبي يتوج بلقب نجم إكس فاكتور

من جانبها، علقت الفنانة رحمة رياض على أداء الحلبي مشيرة إلى تفاعل كبير من متابعي السوشيال ميديا، وأكدت أنها كانت متخوفة من اختياره لهذه الأغنية في البداية، لكنها فوجئت بقدراته الصوتية وتمكنه من أداء جميع الألوان الغنائية. أما راغب علامة فقد أشاد بصوته، مؤكداً أنه كان قد درس جيدًا واجبه الفني، وهو ما ظهر في أداءه اليوم.
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