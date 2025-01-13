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عبدالرحيم الحلبي يتوج بلقب نجم إكس فاكتور

غت
عبدالرحيم الحلبي
الإثنين، 13-01-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-  حقق الشاب السوري عبدالرحيم الحلبي نجاحًا كبيرًا بفوزه بلقب الموسم الثاني من برنامج "إكس فاكتور" بعد تقديمه أداءً مميزًا أدهش الجمهور ولجنة التحكيم. أثناء تقديمه لأغنية "في قلوبنا وذكرياتنا" للراحلة وردة الجزائرية، استطاع أن يعيد الأذهان إلى ذكريات الثمانينات، مما دفع الفنان فايز السعيد إلى وصفه بـ"فرعون الغناء الليلة".

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من جانبها، علقت الفنانة رحمة رياض على أداء الحلبي مشيرة إلى تفاعل كبير من متابعي السوشيال ميديا، وأكدت أنها كانت متخوفة من اختياره لهذه الأغنية في البداية، لكنها فوجئت بقدراته الصوتية وتمكنه من أداء جميع الألوان الغنائية. أما راغب علامة فقد أشاد بصوته، مؤكداً أنه كان قد درس جيدًا واجبه الفني، وهو ما ظهر في أداءه اليوم.

 

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