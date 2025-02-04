عبدالله الرويشد يعود إلى المسرح في مهرجان فبراير الكويت 2025

الوكيل الإخباري- بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا، يعود سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد للوقوف على خشبة المسرح في ليلة تكريمية مميزة ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2025.

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سيقام حفل الرويشد في 21 فبراير على مسرح أرينا الكويت، حيث يُنتظر أن يكون حدثًا تاريخيًا مميزًا.



وقد شوقت شركة روتانا لهذه الليلة المنتظرة عبر حسابها على "إكس"، مؤكدة أنها ستكون "ليلة للفن والتاريخ" للاحتفاء بالقامة الفنية الكبيرة وتكريم الرويشد لما قدمه في مسيرته الفنية لجمهوره وعشاقه.



وكان الرويشد قد ظهر للمرة الأولى بعد عودته من رحلة العلاج في ألمانيا خلال حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، حيث استند على عكازه، وكان برفقته سالم الهندي.



ويُختتم مهرجان "فبراير الكويت" 2025 بحفل تكريم الرويشد بعد انطلاقته في 6 فبراير، بمشاركة كبار نجوم الغناء العربي والخليجي، حيث يُفتتح المهرجان بحفل للفنان عبادي الجوهر والنجم السعودي عايض.