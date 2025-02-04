عبدالله الرويشد يعود إلى المسرح في مهرجان فبراير الكويت 2025

وقد شوقت شركة روتانا لهذه الليلة المنتظرة عبر حسابها على "إكس"، مؤكدة أنها ستكون "ليلة للفن والتاريخ" للاحتفاء بالقامة الفنية الكبيرة وتكريم الرويشد لما قدمه في مسيرته الفنية لجمهوره وعشاقه.
وكان الرويشد قد ظهر للمرة الأولى بعد عودته من رحلة العلاج في ألمانيا خلال حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، حيث استند على عكازه، وكان برفقته سالم الهندي.
ويُختتم مهرجان "فبراير الكويت" 2025 بحفل تكريم الرويشد بعد انطلاقته في 6 فبراير، بمشاركة كبار نجوم الغناء العربي والخليجي، حيث يُفتتح المهرجان بحفل للفنان عبادي الجوهر والنجم السعودي عايض.
-
أخبار متعلقة
-
غرامي 2025: شاكيرا تهاجم سياسات ترامب وتدافع عن المهاجرين في خطاب مؤثر
-
كاظم الساهر يشارك صورا جديدة مع نجليه "وسام وعُمر"
-
أبوظبي للإعلام تكشف عن أول مسلسل رعب إماراتي 'كائنات'
-
دانييلا رحمة ومحمد الأحمد معا مجددا في "فرانكلين"
-
عمرو دياب وألحان محمد رحيم الراحل.. تعاون فني جديد في الأفق
-
مصير مسلسل "حبق".. هل يخرج من دراما رمضان 2025؟
-
نجل فنان مصري يدهس 3 شبان.. ومصرع أحدهم - صورة
-
ياسمين صبري تثير التساؤلات ببوستر مسلسلها الرمضاني الجديد - صورة