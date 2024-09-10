عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بتصريحات عن أمل عرفة

الوكيل الإخباري- حلّ الممثل السوري عبدالمنعم عمايري ضيفاً على برنامج "القرار" مع الإعلامية ناديا الزعبي، وتطرق للحديث عن جوانب جديدة من شخصيته، وآرائه حول العديد من القضايا الفنية.



وسرعان ما أثار حديثه عن طليقته الفنانة أمل عرفة جدلاً واسعاً بين متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إجابة عمايري عن سؤال إن كان يختار ما بين الذهاب إلى زفاف أمل عرفة أو رؤيتها بدور جريء، فأجاب "بروح على عرسا وبخربلا ياه".

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وأوضح أن طليقته عرفة رفضت العديد من الأدوار في السينما بسبب المشاهد الجريئة، مؤكداً أنها لها ضوابط ومبادئ بشأن أدوارها.



وكشف عمايري أنه خاض علاقة حب تسببت بندمه لاحقاً، ليشير عدد من المتابعين إلى أنه ربما يقصد علاقته بالفنانة اللبنانية دانا الحلبي، حيث انتشرت في وقت سابق شائعات عن ارتباطهما بعد طلاقه من عرفة.



وتصدر تصريحات عمايري منصات التواصل، إذ اعتبر البعض أن قرار تدمير زفاف طليقته يعتبر أنانية منه، وعبرت مغردة على "إكس" بقولها: "هذا ليس حباً، الحب أسمى من التملك".



وآخرون أشاروا إلى "أن جوابه كان على سبيل الدعابة ليس إلا".