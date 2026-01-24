السبت 2026-01-24 05:26 م

عبد العزيز مخيون يخضع لجراحة دقيقة.. تطورات حالته الصحية

5
عبدالعزيز مخيون
 
السبت، 24-01-2026 02:51 م

الوكيل الإخباري-   خضع الفنان المصري عبد العزيز مخيون لعملية جراحية دقيقة في أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث أكدت مصادر أن حالته مستقرة ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال اليومين المقبلين لبدء مرحلة التعافي.

اضافة اعلان


واختار مخيون وعائلته عدم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، مكتفين بطلب الدعاء له من جمهوره.


ويستعد الفنان للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 بعدة أعمال، أبرزها مسلسل «إفراج» بطولة عمرو سعد، إلى جانب مسلسلي «سوا سوا» و**«إعلام وراثة»**.

 

 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار محلية الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الملك يتلقى رسالة من رئيس هيئة الأركان المشتركة

مجلس النواب

شؤون برلمانية "رئيس النواب": برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن قويا عصيا على الطامعين

"تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

عربي ودولي "تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

العاصمة عمان في يوم ماطر

أخبار محلية هطولات مطرية غزيرة في بعض مناطق المملكة

بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

أخبار محلية بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

ؤؤؤؤؤؤؤ

فيديو منوع طفل يقضي وقتًا مع صديقته العنزة

ا

فيديو منوع فوائد مذهلة لتناول حبتين من الجوز قبل النوم



 






الأكثر مشاهدة