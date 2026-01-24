عبد العزيز مخيون يخضع لجراحة دقيقة.. تطورات حالته الصحية

الوكيل الإخباري- خضع الفنان المصري عبد العزيز مخيون لعملية جراحية دقيقة في أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث أكدت مصادر أن حالته مستقرة ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال اليومين المقبلين لبدء مرحلة التعافي.

واختار مخيون وعائلته عدم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، مكتفين بطلب الدعاء له من جمهوره.



ويستعد الفنان للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 بعدة أعمال، أبرزها مسلسل «إفراج» بطولة عمرو سعد، إلى جانب مسلسلي «سوا سوا» و**«إعلام وراثة»**.