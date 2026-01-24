عبد العزيز مخيون يخضع لجراحة دقيقة.. تطورات حالته الصحية

واختار مخيون وعائلته عدم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، مكتفين بطلب الدعاء له من جمهوره.
ويستعد الفنان للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 بعدة أعمال، أبرزها مسلسل «إفراج» بطولة عمرو سعد، إلى جانب مسلسلي «سوا سوا» و**«إعلام وراثة»**.
