عبير صبري تعلن انفصالها رسميا عن زوجها بعد 7 سنوات زواج

ونشرت عبير صبري عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" منشورًا أكدت فيه أن الانفصال تم في أجواء يسودها الهدوء والاحترام والتفاهم، مشيرة إلى أن السنوات التي قضتها مع زوجها كانت مليئة بالعشرة الطيبة.
وقالت في منشورها: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من العشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم.. أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائمًا مصدر أمان لي وقوة".
ورغم تداول الشائعات في الأسابيع الماضية حول وجود خلافات ومشكلات بين الطرفين، امتنعت عبير صبري عن الكشف عن أسباب الانفصال، مؤكدة أن إعلانها جاء بعد استقرار حالتها النفسية.
يذكر أن عبير صبري من الفنانات اللاتي تحافظن على خصوصية حياتهن الشخصية، وقد نالت دعمًا واسعًا من جمهورها بعد إعلان الانفصال، متمنين لها حياة مستقرة وسعيدة في المرحلة المقبلة.
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