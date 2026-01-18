عبير نعمة تكرم الراحلين بأغنية في حفل Joy Awards 2026 - صورة

الوكيل الإخباري- في لحظة إنسانية مؤثرة، تألقت الفنانة عبير نعمة خلال حفل Joy Awards 2026 بتقديم أغنية خاصة لتكريم رموز الفن والإعلام الراحلين، في فقرة اتسمت بالصدق والإحساس، ولامست مشاعر الحضور والمشاهدين.

وقدّمت عبير نعمة أداءً دافئًا عبّر عن الحزن والفخر في آنٍ واحد، بالتزامن مع عرض صور وأسماء عدد من الراحلين الذين تركوا بصمة بارزة في مجالاتهم، من بينهم: سميحة أيوب، لطفي لبيب، سليمان عيد، سامح عبد العزيز، فدوى محسن، ونعيم عيسى، إلى جانب كوكبة أخرى من الأسماء المؤثرة.



وشهدت الفقرة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، في مشهد عكس حجم التقدير والمحبة لإرث هؤلاء الراحلين، وأكد أن الفن الحقيقي يخلّد أصحابه.



