عبير نعمة تكرم الراحلين بأغنية في حفل Joy Awards 2026 - صورة

وقدّمت عبير نعمة أداءً دافئًا عبّر عن الحزن والفخر في آنٍ واحد، بالتزامن مع عرض صور وأسماء عدد من الراحلين الذين تركوا بصمة بارزة في مجالاتهم، من بينهم: سميحة أيوب، لطفي لبيب، سليمان عيد، سامح عبد العزيز، فدوى محسن، ونعيم عيسى، إلى جانب كوكبة أخرى من الأسماء المؤثرة.
وشهدت الفقرة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، في مشهد عكس حجم التقدير والمحبة لإرث هؤلاء الراحلين، وأكد أن الفن الحقيقي يخلّد أصحابه.
