عثر عليها متحلّلة.. تفاصيل وفاة الممثلة الباكستانية حميرا أصغر - صورة

الوكيل الإخباري- في واقعة صادمة، عُثر على جثمان الممثلة الباكستانية حُميرا أصغر علي داخل شقتها في مدينة كراتشي، بعد نحو تسعة أشهر على وفاتها، دون أن يلاحظ أحد غيابها طوال هذه الفترة.

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الجثة، التي كانت في مرحلة متقدمة من التحلل، اكتُشفت بعد تقدّم مالك العقار بشكوى لعدم دفع الإيجار. وتشير التحقيقات إلى أن آخر نشاط معروف لها كان في أكتوبر 2024، كما قُطعت الكهرباء عن الشقة في نفس الفترة، ما يرجّح أن الوفاة وقعت حينها.



وأثارت الحادثة تساؤلات حول العزلة الاجتماعية التي عاشتها الفنانة، إذ لم يُبلغ عن اختفائها أحد، حتى من أفراد عائلتها، الذين أفادت الشرطة بأنهم رفضوا في البداية تسلّم الجثمان. لاحقًا، وصل شقيقها نويد إلى كراتشي لاستكمال إجراءات الدفن.



