عدد كبير من الفنانين غابوا عن جنازة فنان عربي قدير.. ولهذا السبب اعتذرت يسرا

الوكيل الإخباري- ودّعت الفنانة يسرا الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة، بعد وفاته يوم الإثنين عقب صراع مع المرض، كاشفة أسباب عدم حضورها جنازة الراحل.





وعبّرت يسرا في رسالتها عن حزنها الشديد لفقدان أحد أبرز رموز الفن المصري، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى، أنعى الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، كان قيمة فنية وإنسانية كبيرة لا تتكرر".



وأضافت: "رحل الجسد، لكن سيبقى صوته وأعماله وحضوره محفورة في وجدان أجيال كاملة"، مشيرة إلى اعتذارها عن عدم حضور الجنازة بسبب تواجدها خارج القاهرة.



ومن جانبه، عبّر الفنان صلاح عبد الله عن حزنه الكبير بعد رحيل أبو زهرة، متحدثًا عن معنى الوفاء الحقيقي بعد وفاة الفنانين.



وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن الإنسان بعد وفاته لا يحتاج إلى مظاهر مبالغ فيها بقدر حاجته إلى الدعاء والذكر الطيب، قائلاً: "مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة أو ربع ساعة وعيشوا حياتكم عادي".



وفي تعليق اعتبره كثيرون إشارة إلى غياب بعض نجوم الفن عن جنازة عبد الرحمن أبو زهرة، أكد صلاح عبد الله أن الوفاء الحقيقي لا يُقاس بالحضور الشكلي، بل بما يقدمه الناس من محبة وذكر طيب بعد الرحيل.





