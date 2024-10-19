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عرض زواج في حفل تامر حسني.. شاهد رد فعله

لقطة من عرض الزواج
لقطة من عرض الزواج
السبت، 19-10-2024 10:23 ص

الوكيل الإخباري-  شهد حفل النجم المصري تامر حسني الذي أحياه في إحدى الجامعات الخاصة الخميس، مشهداً لافتاً للأنظار، حيث صعد أحدهم على المسرح وعرض الزواج على حبيبته أمام الجمهور.

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ويظهر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الممثل الصاعد شريف بديع وهو يقتحم مسرح الحفل، ويطلب الميكروفون من تامر حسني، ثم يوجه النداء لفتاة  للتواجد بجوارهما.

 

وما إن تصل إليهما، حتى يجثو على ركبتيه ويقدم لها خاتم زواج، وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعدما أعلنت موافقتها، مازحها تامر حسني قائلاً: "يعني إيه نعم!! أنا مش موافق، وامشي يا بني أنت من هنا".


وتعليقاً على الفيديو، كتب شريف بديع عبر حسابه على إنستغرام: "كنت مشغولاً بكيفية التعبير لكِ عن حبي الكبير يا أجمل وأعظم رزق في حياتي.. أتمنى النجاح في إسعادك وتعويضك عن كل شيء". ووجه رسالة لتامر حسني كاتباً: "شكراً من كل قلبي لتامر أخويا وصاحبي.. لم يكن بمقدوري فعل أي شيء بدون مساعدتك.. شكراً لدعمك ومحبتك الكبيرة"."

 

 

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