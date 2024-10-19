عرض زواج في حفل تامر حسني.. شاهد رد فعله

ويظهر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الممثل الصاعد شريف بديع وهو يقتحم مسرح الحفل، ويطلب الميكروفون من تامر حسني، ثم يوجه النداء لفتاة للتواجد بجوارهما.
وتعليقاً على الفيديو، كتب شريف بديع عبر حسابه على إنستغرام: "كنت مشغولاً بكيفية التعبير لكِ عن حبي الكبير يا أجمل وأعظم رزق في حياتي.. أتمنى النجاح في إسعادك وتعويضك عن كل شيء". ووجه رسالة لتامر حسني كاتباً: "شكراً من كل قلبي لتامر أخويا وصاحبي.. لم يكن بمقدوري فعل أي شيء بدون مساعدتك.. شكراً لدعمك ومحبتك الكبيرة"."
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