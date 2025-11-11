الثلاثاء 2025-11-11 01:54 م
 

"علمت بطلاقي من إنستغرام".. زوجة كريم محمود عبدالعزيز تخرج عن صمتها لأول مرة

كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي
 
الثلاثاء، 11-11-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   أشعلت آن الرفاعي، طليقة الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز، مواقع التواصل بعد ردّها العلني على إعلان طلاقهما عبر "إنستغرام"، مؤكدة أنها علمت بالخبر من المنشور نفسه دون أي إخطار مسبق.

وقالت آن: "الحمد لله على كل شيء.. التزمت الصمت كثيراً حفاظاً على بيتي وأسرتي، وتم توثيق طلاقي عبر ستوري على إنستغرام بعد 14 سنة زواج، دون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون. شكراً على التقدير والاحترام.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".


وكان كريم أعلن الانفصال رسميًا، نافياً وجود أي طرف ثالث أو علاقة تربطه بالفنانة دينا الشربيني، وأكد احترامه لزوجته السابقة وأم بناته، مشيراً إلى أن الانفصال جاء بعد محاولات فاشلة للحفاظ على الأسرة.


يُذكر أن كريم آن الرفاعي تزوجا منذ أكثر من 14 عامًا ولديهما ثلاث بنات، وقد حققت آن حضورًا لافتًا في مجال الموضة بعد إطلاق علامتها الخاصة لتصميم الأزياء.

 

 

ات

