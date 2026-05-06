الأربعاء 2026-05-06 01:11 م

على الرغم من صدور قرار بتبرئته.. فضل شاكر لن يخرج من السجن إليكم السبب

فضل شاكر
الأربعاء، 06-05-2026 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي، اليوم الأربعاء، حكمًا وجاهيًا يقضي بتبرئة الفنان فضل شاكر من التهم المنسوبة إليه في دعوى محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود.

ورغم هذا الحكم الصادر عن القضاء العدلي، لا يزال المسار القانوني لشاكر معقدًا، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن قرار البراءة لا يمهد لخروجه، بسبب استمرار وجود ملفات ودعاوى أخرى لم تُحسم بعد، وتقع ضمن اختصاص القضاء العسكري.


وفي هذا السياق، أفادت مصادر بتحديد جلسة جديدة لشاكر في 26 من الشهر الجاري أمام المحكمة العسكرية للنظر في إحدى القضايا المنسوبة إليه.


ويبقى ملف شاكر رهن الإجراءات القضائية المتعددة، حيث تشكل براءته في هذه القضية المدنية خطوة قانونية مهمة، لكنها تظل محدودة التأثير ما لم تُحسم القضايا العالقة أمام المحكمة العسكرية.

 
 


