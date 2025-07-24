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على الهواء.. إعلامي مصري يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

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تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض الإعلامي المصري خالد أبو بكر مساء الأربعاء لوعكة صحية مفاجئة أثناء تقديمه الحلقة اليومية من برنامجه على إحدى الفضائيات المصرية.

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وأفادت مصادر محلية بأن أبو بكر شعر بـهبوط مفاجئ وعدم اتزان وظهرت عليه أعراض ارتعاش، ما اضطره إلى مغادرة البث المباشر وعدم استكمال الحلقة.


وتدخل فريق العمل بسرعة، حيث تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية، وتلقي العلاج اللازم.


ويُعد خالد أبو بكر من أبرز الإعلاميين المصريين، حيث بدأت مسيرته الإعلامية في عام 2009 بمشاركته في برنامج "القاهرة اليوم" إلى جانب عمرو أديب، قبل أن يتفرغ لتقديم برنامجه الخاص.

 


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 لبنان 24

 
 
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