على الهواء.. إعلامي مصري يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

وأفادت مصادر محلية بأن أبو بكر شعر بـهبوط مفاجئ وعدم اتزان وظهرت عليه أعراض ارتعاش، ما اضطره إلى مغادرة البث المباشر وعدم استكمال الحلقة.
وتدخل فريق العمل بسرعة، حيث تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية، وتلقي العلاج اللازم.
ويُعد خالد أبو بكر من أبرز الإعلاميين المصريين، حيث بدأت مسيرته الإعلامية في عام 2009 بمشاركته في برنامج "القاهرة اليوم" إلى جانب عمرو أديب، قبل أن يتفرغ لتقديم برنامجه الخاص.
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