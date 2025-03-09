 
الأحد 2025-03-09 08:45 ص
 

على خطى ترامب .. سعد لمجرد سيطلق عملة رقمية

الفنان المغربي سعد لمجرد
الفنان المغربي سعد لمجرد
 
الأحد، 09-03-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-  يبدو أن شهية الفنان المغربي سعد لمجرد مفتوحة على عالم المال والأعمال خلال الفترة الأخيرة، فبعدما أطلق خلال الشهر الماضي علامته الخاصة بالأزياء والموضة، يستعد لمجرد لإطلاق عملته الرقمية، فما هي التفاصيل؟اضافة اعلان


أثار الفنان المغربي فضول متابعيه على موقع "إكس" بعد إعلانه عزمه إطلاق عملة رقمية خاصة به، وكشف لمجرد في تغريدة على حسابه الرسمي عن اقتراب موعد إطلاق عملته الرقمية، مُثيرًا حماس معجبيه، خصوصًا أن العملة ستتضمن مزايا حصرية مثل اللقاءات المباشرة معه والحضور المميز لحفلاته.

ولم يقدم الفنان المغربي، المثير للجدل، توضيحات إضافية حول هذه المبادرة التي تحدث عنها فقط على حسابه في منصة "إكس"، فيما لم يشر إليها في باقي المنصات التي يتابعه فيها ما مجموعه 17 مليون متابع.

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