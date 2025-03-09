على خطى ترامب .. سعد لمجرد سيطلق عملة رقمية

أثار الفنان المغربي فضول متابعيه على موقع "إكس" بعد إعلانه عزمه إطلاق عملة رقمية خاصة به، وكشف لمجرد في تغريدة على حسابه الرسمي عن اقتراب موعد إطلاق عملته الرقمية، مُثيرًا حماس معجبيه، خصوصًا أن العملة ستتضمن مزايا حصرية مثل اللقاءات المباشرة معه والحضور المميز لحفلاته.
ولم يقدم الفنان المغربي، المثير للجدل، توضيحات إضافية حول هذه المبادرة التي تحدث عنها فقط على حسابه في منصة "إكس"، فيما لم يشر إليها في باقي المنصات التي يتابعه فيها ما مجموعه 17 مليون متابع.
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