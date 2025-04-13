على طريقة أفلام الأميرات.. عبير الصغير تكشف هوية خطيبها - فيديو

الوكيل الإخباري- وضعت الشيف اللبنانية وصانعة المحتوى عبير الصغير حداً للتكهنات التي شغلت متابعيها في الأيام الأخيرة، بعد أن أعلنت عن خطوبتها دون الكشف عن هوية العريس.

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وفي فيديو سينمائي نُشر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت عبير مرتدية فستاناً مستوحى من الطراز الأوروبي الكلاسيكي، وسط حقل مفتوح تنسجم فيه الطبيعة مع الأجواء الرومانسية. وفي لحظة لافتة، اقترب منها شاب يمتطي حصاناً أبيض، ليظهر لاحقاً أنه خطيبها يوسف فرحات.



ترجّل فرحات من على صهوة الحصان، وجثا على ركبته أمام عبير مقدماً لها خاتم الخطوبة، الذي قبلته بابتسامة، ثم امتطت الحصان، بينما سار يوسف بجانبها ممسكاً بلجامه، في مشهد حاز إعجاب الآلاف.



وحصد الفيديو تفاعلاً كبيراً على مختلف منصات التواصل، وسط تعليقات مهنئة ومشيدة بالطريقة المميزة التي اختارتها عبير للإعلان عن ارتباطها، معتبرين أنها نجحت في تحويل اللحظة إلى قصة خيالية حيّة طال انتظارها.

View this post on Instagram A post shared by Abir El Saghir عبير الصغير (@abiresag)