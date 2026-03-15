على طريقته.. هكذا شوّق تيم حسن الجمهور لأحداث مسلسل "مولانا"

الوكيل الإخباري- شوّق النجم السوري تيم حسن الجمهور لأحداث مسلسل "مولانا" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني ويُحقق أعلى نسبة مشاهدة على منصة "شاهد".



ونشر تيم صورة على حسابه على "انستغرام" وهو على سرير المرض، ومصاب بالحروق والجروح في وجهه بعد الحادث الذي تعرض له وأدى الى دخوله في غيبوبة.



وظهر تيم وهو يرفع اصبعه ويضع في الخلفية أغنية "إيام الجاية" للفنان فضل شاكر، وارفق الصورة بعبارة "رب عظيم"، مع ايموجي قلب.

