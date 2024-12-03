عمرودياب وإليسا وحماقي.. نجوم الغناء يُشعلون بطولة الغولف بالرياض

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن إقامة حفلات موسيقية على هامش البطولة، تضم عدد من أبرز نجوم الساحة الغنائية بمصر والوطن العربي تحت شعار "جو موسيقى.. جو غولف"، منهم إليسا وعمرو دياب، ومحمد حماقي، وتامر عاشور، ورشا رزق.
وتستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل في 6 ديسمبر (كانون الأول)، وشوقت الجمهور للحفل بنشر صورة البوستر الترويجي عبر حساباتها بمواقع التواصل.
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