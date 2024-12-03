عمرودياب وإليسا وحماقي.. نجوم الغناء يُشعلون بطولة الغولف بالرياض

الوكيل الإخباري- تستعد العاصمة السعودية "الرياض" لاستقبال البطولة الدولية للغولف في الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر (كانون الأول)، بمشاركة نجوم الغناء في الوطن العربي.



وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن إقامة حفلات موسيقية على هامش البطولة، تضم عدد من أبرز نجوم الساحة الغنائية بمصر والوطن العربي تحت شعار "جو موسيقى.. جو غولف"، منهم إليسا وعمرو دياب، ومحمد حماقي، وتامر عاشور، ورشا رزق.

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وتستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل في 6 ديسمبر (كانون الأول)، وشوقت الجمهور للحفل بنشر صورة البوستر الترويجي عبر حساباتها بمواقع التواصل.

وفي السابع من ديسمبر (كانون الأول)، يلتقي "الهضبة" عمرو دياب، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بجمهوره في الرياض.





كما تشارك الفنانة السورية رشا رزق، في حفلات البطولة، بفاعلية موسيقية يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.





وشوق تامر عاشور، الجمهور لحفله المُنتظر في البطولة، حيث نشر صورة بوستر الحفل، مُعلقاً: "حبايبنا في الرياض الغالية، هستناكم يوم 5 ديسمبر في نادي الرياض للجولف".





ويُحيي المُطرب المصري محمد حماقي، حفلاً في البطولة يوم 4 ديسمبر (كانون الأول)، حيث من المُقرر غناء باقي من أبرز أغانيه ومنها "هو الأساس"، و"عمره ما يغيب"، و"حاجة مش طبيعية".



